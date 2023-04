Il furto in una casa di Ragogna.

Si è trovato in casa due ladri ed è riuscito a metterli in fuga. E’ successo nella tarda serata di lunedì in un’abitazione a Ragogna dove un 44enne, insospettito da alcuni rumori, ha deciso di andare a controllare.

I ladri che si sono visti scoperti, si sono quindi dati alla fuga riuscendo a portare via alcuni gioielli e monili in oro. L’uomo ha quindi denunciato l’episodio ai carabinieri di San Daniele del Friiuli e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili.