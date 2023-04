Sono 25 le bombe a mano Thévenot della Prima Guerra Mondiale ritrovate a in località Cà della Vallade a Cormons. Nel pomeriggio di martedì 18 aprile è intervenuto il team di guastatori del Terzo Reggimento Genio di Udine che ha provveduto a alla messa in sicurezza mentre nei prossimi giorni saranno neutralizzate definitivamente.

Una granata a Maniago.

Ma non è l’unico intervento, gli artificieri sono intervenuti anche nei pressi di via Parenzo Est a Maniago per una granata di artiglieria da 149 mm HE, attiva e non lanciata, di fabbricazione italiana e anch’essa risalente alla Prima Guerra Mondiale. I militari hanno proceduto alla neutralizzazione facendola brillare.