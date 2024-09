Furto da oltre 20mila euro, rubate due costose bici dal furgone

Le bici erano in un furgone e il proprietario si è accorto del furto solo a fine giornata.

Due costose bici dal valore totale di oltre 20mila euro sono state rubate in Friuli tra la mattina di giovedì 12 e il pomeriggio di venerdì 13 settembre. La vittima, un uomo di 63anni, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di San Pietro al Natisone.

L’elemento che complica la vicenda è che l’uomo non è stata in grado di indicare con precisione il luogo in cui il furto è avvenuto. Le bici infatti erano in un furgone e il 63enne, che aveva utilizzato il veicolo per vari spostamenti, ha dichiarato di essersi accorto della sparizione delle biciclette solo al termine della giornata. I ladri potrebbero aver agito durante le varie tappe che ha fatto: nei pressi della sua abitazione a San Pietro al Natisone, al luogo di lavoro a Cividale del Friuli o in un parcheggio di un ristorante a Tricesimo, dove l’uomo aveva cenato prima di rientrare a casa.

Il valore delle due biciclette sparite è rispettivamente di 15 e 7 mila euro. Attualmente, le indagini sono in corso e i carabinieri stanno analizzando le informazioni fornite per cercare di risalire agli autori del furto. Si ipotizza che i ladri abbiano agito in uno dei luoghi indicati dal 63enne approfittando della distrazione del proprietario, o durante una sosta prolungata del furgone.