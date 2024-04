Giro d’Italia, la grande attesa del Friuli per la Mortegliano-Sappada

L’evento di presentazione per la Mortegliano Sappada al Villaggio Bella Italia di Piani di Luzza.

Al Villaggio Bella Italia di Piani di Luzza, ieri sera si è svolta la presentazione della 19a tappa del Giro d’Italia – la Mortegliano-Sappada (157 km, dislivello 2850 metri) in programma venerdì 24 maggio. utrita presenza di autorità, tra cui il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, i sindaci Mauro Piller Hoffer (Sappada) e Roberto Zuliani (Mortegliano), il presidente del Comitato di tappa Paolo Urbani e la famiglia di Enzo Cainero.

“La nostra Regione ancora una volta ospita una tappa del Giro d’Italia che esprime al meglio la bellezza dei territori e la forza organizzativa del Friuli Venezia Giulia – ha commentato Bordin – . Protagonisti i tantissimi volontari che lavorano intensamente per mesi e mesi, così da poter regalare agli appassionati di ciclismo e di sport momenti indimenticabili come la Mortegliano-Sappada di quest’anno“.

Il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa ha ricordato con stima e affetto lo storico patron del Giro del Friuli Venezia Giulia, Enzo Cainero, che “ci ha indicato la strada da percorrere. Ha lasciato in tutti noi un’eredità indelebile: la voglia di far conoscere e apprezzare la bellezza dei nostri territori e la ricchezza delle nostre comunità, consentendo di perfezionare al meglio il binomio sport turismo”. “Il Giro è uno degli appuntamenti sportivi che più racconta con entusiasmo la storia della nostra Regione, dalla montagna al mare passando per i piccoli borghi. Anche quest’anno sarà una grande occasione e una preziosa vetrina per il Friuli Venezia Giulia”, ha concluso Bordin.

L’assessore Roberti ha voluto ringraziare Paolo Urbani, per “aver raccolto il testimone di Enzo Cainero portando avanti il legame ormai ultraventennale tra la nostra regione e il Giro d’Italia”, le istituzioni che “assieme alla Regione collaborano per la riuscita dell’evento” e i volontari che “si impegnano a supporto dell’organizzazione, garantendo al numeroso pubblico atteso di vivere una giornata di festa in serenità”.

Ai saluti istituzionali si sono susseguite, nel corso della cerimonia, le premiazioni degli ospiti d’onore: Francesco Moser, Jonathan Milan e Asia Zonone per i loro successi nel ciclismo del passato e del presente, il generale Franco Del Favero per la Brigata Alpina Julia di cui ricorre il 75° anno di fondazione, le medaglie olimpiche sappadine Silvio Fauner e Pietro Piller Cottrer.