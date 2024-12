Furto in gioielleria, sei arresti e refurtiva recuperata in un blitz dei carabinieri

I sei sono stati arrestati con l’accusa di furto in una gioielleria veronese.

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, un’operazione congiunta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Udine, della Compagnia Carabinieri di Legnago (Verona) e del Commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina (Trieste) ha portato all’arresto in flagranza di sei cittadini stranieri, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, per furto aggravato.

Gli arrestati sono accusati di aver svaligiato una gioielleria situata all’interno di un centro commerciale di Cologna Veneta (Verona) durante la notte. Al loro rientro nell’alloggio in provincia di Udine, i militari hanno individuato i sospetti e condotto una perquisizione approfondita. L’operazione ha permesso di recuperare la refurtiva: numerosi orologi di prestigiose marche e monili d’oro per un valore complessivo stimato intorno ai 30.000 euro.

Inoltre, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 13.000 euro in contanti, attrezzi e strumenti da scasso, e due targhe automobilistiche slovene, risultate rubate. Le autorità stanno ora esaminando attentamente la posizione dei sei arrestati per accertare eventuali responsabilità in altri furti analoghi avvenuti nei mesi scorsi in Friuli Venezia Giulia e nelle regioni limitrofe.

I sei uomini sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Udine e sono attualmente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.