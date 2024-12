Fuori casa per Natale, i ladri ne approfittano: bottino da 20mila euro

Il furto a Natale in una casa di Mereto di Tomba.

Un Natale da dimenticare per una donna residente a Mereto di Tomba, che nella giornata del 25 dicembre ha subito un furto nella propria abitazione. Il colpo è avvenuto in un arco di tempo compreso tra le 10 e le 22, mentre la proprietaria, una 61enne, si trovava fuori casa per festeggiare il Natale.

I ladri, approfittando dell’assenza della vittima, si sono introdotti nell’abitazione forzando il portone. Una volta all’interno, hanno fatto man bassa di diversi oggetti, tra cui una motosega e monili in oro, per un valore complessivo stimato intorno ai 20 mila euro. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per risalire ai responsabili.