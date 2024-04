Il furto da un milione di euro a Fagagna.

Colpo da un milione di euro in una villa di Fagagna durante la domenica di Pasqua. I ladri hanno colpito in pieno giorno forzando una porta finestra per entrare nella villa e, una volta all’interno, hanno avuto accesso sono riusciti a forzare la porta blindata di una camera. Qui si sono impadroniti di gioielli di grandissimo valore, pietre preziose, orologi di pregio, monete d’oro e una considerevole somma di denaro contante.

Il proprietario ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che sono intervenuti sul posto per un primo sopralluogo. Sono ora in corso le indagini per cercare di risalire ai responsabili.