Il furto a Ferragosto all’ospedale di San Daniele.

Furto all’ospedale di San Daniele nel giorno di Ferragosto. I ladri, approfittando della ridotta presenza di personale durante la festività, hanno forzato la porta di un ambulatorio e sottratto due sonde ecografiche di grande valore, per un danno stimato intorno ai 16 mila euro.

Il furto sembra essere stato eseguito con precisione, confermando i sospetti che si tratti di un colpo su commissione. Le sonde ecografiche, infatti, richiedono una formazione specifica per essere utilizzate, e ciò indica che i malviventi sapevano esattamente cosa cercare. Le apparecchiature rubate non sono solo costose, ma rappresentano strumenti essenziali per l’assistenza medica, in particolare nel reparto di ostetricia dell’ospedale.

Ad accorgersi della mancanza sono stati i medici del reparto, che hanno subito informato la dirigenza, che quindi ha sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di San Daniele . Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella speranza di identificare i responsabili.L’indagine è in corso, e si spera che l’analisi delle registrazioni video possa fornire elementi utili per risalire ai colpevoli, che si ipotizza possano rivendere le sonde all’estero, come spesso avviene in casi di furti su commissione di apparecchiature mediche.