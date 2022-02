Il furto nell’osteria San Paolo a Udine.

Sono stati due clienti, questa mattina, arrivati a bere il caffè, a vedere il vetro rotto e la porta spalancata del bar senza nessuno dentro. Così hanno avvertito la polizia, la quale ha accertato che, nella notte, nell’osteria bar San Paolo, nella stessa via di Udine, era stato messo a segno un colpo. I ladri hanno prima cercato d’entrare dalla porta davanti, spaccando il vetro. Non riuscendoci hanno forzato la finestra e poi la porta laterale fino a penetrare nel locale.

Dentro hanno puntato al registratore di cassa, dove era contenuto l’incasso della settimana, circa 2mila euro, ma non paghi hanno fatto scorta anche dei salumi ed insaccati nella vetrina frigo per altri 500 euro. Se al bottino si somma il costo per sostituire i serramenti, completamente danneggiati, si arriva ad altri 8 mila euro.

Amareggiato per l’accaduto il proprietario del locale Pier Paolo Gardellini che commenta: “È già un periodo difficile per la pandemia. Questo furto non ci voleva. I danni ai serramenti sono rilevanti e poi c’è tutto l’incasso e gli affettati. Speriamo che le forze dell’ordine riescano a risalire ai colpevoli”.

