Rompono il finestrino dell’auto e le rubano la valigetta medica

Il furto sabato vicino al Lago di Cornino.

Furto sabato 30 marzo quando alcuni ladri hanno rotto il finestrino di un’automobile, parcheggiata nelle immediatamente vicinanze del Lago del Cornino e hanno rubato la valigetta contenente il materiale medico: dal fonendoscopio , all’otoscopio, allo sfigmomanometro, oltre a tutto l’occorrente per le medicazioni, in uso alla proprietaria per lavoro.

La diretta interessata ha affidato anche ai social l’accorato appello: “Se qualcuno fosse stato testimone o avesse trovato la borsa o parte del contenuto di essa, che potrebbe essere stato gettato o abbandonato, per favore mi contatti “. La borsa è una Piquadro blu.