Il furto questa mattina nella zona di via Vittorio Veneto a Udine

Furto questa mattina in via Vittorio veneto dove un’auto è stata aperta da alcuni ladri che hanno rubato alcuni oggetti e il dispositivo telepass al suo interno.

Intorno alle 12 sono sceso per recarmi ad un appuntamento di lavoro – racconta Simone Tutino – e ho notato la portiera posteriore sinistra della macchina aperta. Controllando all’interno ho subito notato che erano stati asportati degli oggetti e il telepass. la situazione in città è pericolosa, anche nelle ultime ore ci sono stati episodi purtroppo perpetrati anche da stranieri di reati contro il patrimonio e di lesioni. ringrazio comunque le forze di polizia per quello che quotidianamente fanno ma la situazione è drammatica ed i servizi di controllo vanno maggiormente intensificati“.

“Ho già denunciato il fatto agli organi preposti – continua Tutino – chiedendo le telecamere della polizia municipale di Udine e di due banche presenti nella via. La cosa che preoccupa che il fatto è avvenuto in pieno giorno in centro ed alla vista di molteplici persone che evidentemente non si sono accorte di nulla. A capo confido nell’indagine che verrà eseguita atta ad identificare i colpevoli. i fatti occorsi in questa settimane hanno preoccupato imprenditori della città chiedendomi di costituire un comitato o un’associazione che collabori con Prefettura e forze di polizia, il Comune è già stato avvisato anche di questo”.