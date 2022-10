Furto a Udine

Furto a Udine, ieri sera nella zona di piazzale Chiavris.

E’ successo ad un uomo che, dopo la giornata di lavoro in edicola, ha ritrovato la sua auto con una brutta sorpresa: una ruota bucata. Mentre la sostituiva, però, qualcuno ha aperto la portiera del mezzo e gli ha rubato il borsellino con l’incasso della giornata. In realtà, a bucare la gomma era stato lo stesso ladro, che ha usato quella tecnica per approfittare del fatto che la vittima era concentrata a cambiare la ruota e derubarla.