Il furto nel Vitabella Superstore di Gemona.

La mattina del 18 ottobre pervenivano una serie di segnalazioni di allarme per furto dal negozio Vitabella Superstore in via Taboga, a Gemona Del Friuli. Prontamente, si disponeva, quindi, l’intervento della pattuglia del Corpo Vigili Notturni. La guardia giungeva sul posto qualche minuto dopo.



Dalla verifica interna congiunta con il responsabile del punto vendita, si appurava che i ladri erano entrati all’interno della proprietà creando un varco nella recinzione situata nella zona retrostante la struttura.

I malviventi, una volta all’interno del perimetro, avevano infranto una porta dell’uscita d’emergenza, accedendo nei locali e sottraendo il registratore di cassa, della merce e parte dell’impianto di videosorveglianza. Arrivavano quindi le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

