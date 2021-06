Le nuove regole per i viaggi dal Fvg alla Croazia.

Si allentano le misure per raggiungere la Croazia dal Friuli Venezia Giulia. L’Unità di crisi anti Covid del Paese balcanico ha infatti deciso che non dovranno più trascorrere 14 giorni dalla seconda dose di vaccino. Una volta effettuato il richiamo, dunque, per i cittadini dell’Unione Europea sarà possibile recarsi subito in terra croata.

Una buona notizia per chi mira a trascorrere qualche giorno di vacanza in Istria, una tra le mete più gettonate dai residenti in Fvg. Chi si è immunizzato contro il Covid, completando il ciclo vaccinale, può coì scegliere di programmare qualche momento di relax in Croazia.

Non è l’unica novità recente. Nella vicina Repubblica, infatti, i bar chiudono ora alle 24, anche se si può usufruire soltanto degli spazi all’aperto. Stesso orario anche per i casinò.

(Visited 284 times, 284 visits today)