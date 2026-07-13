La giunta regionale del Friuli approva il programma degli investimenti 2026 di Fvg Strade, c’è la ciclopedonale sul Meduna.

La giunta regionale del Friuli ha approvato il programma degli investimenti 2026 di Fvg Strade, stanziando un contributo di 2,5 milioni di euro a fronte di un piano complessivo da 2,68 milioni. Tra gli interventi più significativi spicca la realizzazione del nuovo collegamento ciclopedonale sul torrente Meduna, tra la frazione Corva e i Comuni di Azzano Decimo e Pordenone.

All’opera saranno destinati 1,75 milioni di euro per completare un tratto di pista ciclabile con un collegamento a sbalzo sul ponte esistente e la riqualificazione della struttura. Il piano prevede inoltre la realizzazione di una rotatoria nel centro di Tarcento lungo la SR 356, una nuova rotatoria in località Crosada tra Cividale del Friuli e Torreano e la sostituzione delle barriere di sicurezza sul ponte del fiume Corno lungo la SS 14, nel territorio di San Giorgio di Nogaro.

“Proseguiamo il percorso di rafforzamento della rete viaria regionale con interventi che aumentano la sicurezza e migliorano la qualità delle infrastrutture”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, sottolineando che il programma comprende anche la progettazione di ulteriori opere distribuite sul territorio per garantire una pianificazione di medio periodo.

La delibera prevede infine che Fvg Strade dia priorità ai cantieri con la progettazione più avanzata, così da accelerare la realizzazione degli interventi e ottimizzare l’utilizzo delle risorse regionali.