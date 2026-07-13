Pordenone e il Friuli piangono la scomparsa di Gino Ruffati, tra i protagonisti del boom economico del dopoguerra.

Pordenone e il Friuli piangono la scomparsa del cavalier Gino Ruffati, tra i protagonisti del boom economico del dopoguerra, che si è spento all’età di 100 anni.

Nato in una famiglia di commercianti, Ruffati sviluppò fin da giovane una forte passione per la meccanica e la progettazione, seguendo le orme del padre Marco. Dopo una prima esperienza alla Zanussi, avviò a soli 24 anni la produzione dei primi trapani a colonna nel garage di casa, specializzandosi nel settore delle macchine utensili.

Negli anni successivi fondò l’azienda F.lli Ruffati, poi divenuta Famup SpA e Serra-Mac SpA, realtà che arrivò a occupare circa 300 dipendenti, affiancata dalla società commerciale Univermac SpA. La sua attività si estese anche ai mercati internazionali, con esperienze in Venezuela e rapporti commerciali con Cina e Taiwan.

Nel 1970 l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga gli conferì il titolo di Cavaliere della Repubblica. Ha proseguito la propria attività fino a circa 87 anni. Il funerale di Gino Ruffati è previsto per mercoledì 15 luglio alle 10 nella chiesa dei santi Ilario e Taziano.