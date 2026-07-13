Nuovo interventi dell’elicottero per domare l’incendio sul monte Forat.

È tornato ad alimentarsi nel pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, l’incendio che da alcuni giorni interessa il monte Forat, tra i comuni di Ampezzo e Forni di Sotto. Complice una leggera brezza, alcuni focolai si sono riattivati nell’area boschiva di Cima del Forat, rendendo necessario un nuovo intervento dell’elicottero del servizio aereo regionale.

L’elicottero ha effettuato una decina di lanci d’acqua per contenere le fiamme e proseguire le operazioni di bonifica. Il rogo ha interessato finora circa un ettaro e mezzo di bosco. La stazione forestale di Ampezzo continua a monitorare la situazione. Al momento non si registrano rischi per abitazioni o persone, poiché l’incendio interessa una zona lontana dai centri abitati.