I comuni della Valle del Bût organizzano una serie di eventi per ricordare l’82esimo anniversario dell’eccidio del luglio 1944.

La Comunità di montagna della Carnia, i Comuni della Valle del Bût, il Comune di Paularo e l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi), Comitato provinciale e sezione Val Bût, organizzano una serie di manifestazioni storico-culturali per commemorare l’82° anniversario dell’Eccidio nella Valle del Bût, in memoria dei tragici fatti accaduti nel luglio del 1944, che hanno visto la violenza delle truppe di occupazione nazifasciste costare la vita a decine di persone tra anziani, giovani, donne e bambini.

Per l’occasione è stato predisposto un programma con diversi incontri dedicati alla riflessione e all’approfondimento di queste tematiche.

Il programma.

Il primo appuntamento mercoledì 15 luglio alle 17.30 in località ponte di Nojaris a Sutrio, dove verrà deposta la corona d’alloro a ricordo del comandante Aulo Magrini “Arturo”, poi decorato con medaglia d’argento al valore militare. Nell’occasione verranno inoltre ricordati Ermes Solari “Griso”, Vito Riolino e Mansueto Nassivera “Leone”, deceduto nella stessa zona il 24 giugno 1944, poi decorato con medaglia d’argento al valore militare. Una delegazione deporrà in seguito una corona d’alloro presso il cippo “Aulo Magrini” in località Alzeri di Arta Terme.

Venerdì 17 luglio alle 10.45 a Paularo deposizione della corona d’alloro presso la Maina di Meledis, dove è posta la scritta ideata dal senatore Michele Gortani in ricordo delle stragi di civili operate dai nazifascisti nelle malghe di Lanza e Cordin. Alle 20.45 a Treppo Ligosullo, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Elio Cav. Cortolezzis” verrà presentato il libro “Alla gentilezza di chi la raccoglie” di Raffaella Cargnelutti: dialoga con l’autrice Manuela Quaglia, musiche di Eliana Pograri.

Sabato 18 luglio appuntamento a Zuglio con la serata “Esserci: esperienza civile femminile del conflitto, protagoniste e testimoni” organizzata assieme al Circolo Arci Mont.

Le commemorazioni nei Comuni.

Domenica 19 luglio è la giornata dedicata alle commemorazioni nei Comuni, che inizieranno ad Arta Terme alle 10.00 presso il cimitero di Piano d’Arta, con la deposizione della corona d’alloro a suffragio dei caduti; seguirà alle 10.15, a Paluzza, la deposizione della corona d’alloro presso la lapide in piazza XXI-XXII luglio; alle 10.45 a Cercivento, sul Ponte Gjai, sarà deposta la corona d’alloro presso il cippo per i partigiani caduti, seguirà, alle 11.00, a Sutrio il ritrovo e la deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai caduti del XXI-XXII luglio sul ponte sul fiume Bût. Dopo i saluti delle Autorità si terrà la relazione ufficiale del prof. Alberto Vidon.

Lunedì 20 luglio alle ore 18.00 presso la Sala consiliare del Municipio di Paluzza dialogo con Diego Carpenedo dal titolo “La costituzione della Repubblica Italiana” e consegna della Costituzione bilingue italiano/friulano ai neodiciottenni di Cercivento, Paluzza e Ravascletto.

Martedì 21 luglio a ricordo delle vittime dell’Eccidio del 1944, alle 10.30 a Promosio si svolgerà la commemorazione con la deposizione della corona d’alloro e la celebrazione della messa nella cappella della malga.

Venerdì 24 luglio ad Arta Terme, presso la Sale dal pais, verrà presentato il libro di Andrea Pozzetta “Passaggi di speranza. Contrabbandieri, passatori, fuggiaschi e partigiani in Ossola e Verbano“; dialoga con l’autore Enrico Agostinis, modera Claudio Lorenzini. Appuntamento organizzato in collaborazione con ASCA – Leggimontagna.

Sabato 25 luglio appuntamento a Ravascletto presso la Cort di Baldisâr in via Leonardo De Infanti con una conversazione su “I Podestà di Ravascletto dal 1927 al 1944: esercizio del potere e interessi individuali“, con il ricercatore Stefano Gasti, e “I Deportati di Ravascletto, Salârs e Zovello: strumenti per una ricerca“, con l’insegnante Luca Nazzi. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso l’Ex scuola elementare di Ravascletto – Via Roma, 1.

L’ultimo appuntamento.

Chiude il calendario di appuntamenti per l’82° anniversario dell’Eccidio nella Valle del Bût l’intervento di Andrea Sandra e Franco Corleone dal titolo “Promosio, dalla strage nazifascista a simbolo di giustizia” organizzato alle ore 18.00 di giovedì 30 luglio presso la Sala convegni del Museo “La Zona Carnia durante la Grande Guerra” di Timau.