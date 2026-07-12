Incidente a Majano, scontro tra auto e moto all’incrocio

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19, a Majano, dove un’automobile e una moto si sono scontrate all’incrocio tra via Osoppo e via Julia, nelle vicinanze del bar trattoria Da Gardo.

In seguito all’impatto, ad avere la peggio è stato il motociclista, rimasto ferito. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con un’ambulanza, prestando le prime cure all’uomo.

I rilievi affidati ai carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Tricesimo, che hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.