Rubano il barattolo delle mance e fuggono, l’appello della gelateria di Udine

Due ragazze hanno rubato il barattolo delle mance.

Sono entrate in gelateria, hanno rubato il barattolo delle mance della gelateria di Udine e sono fuggite. E’ successo qualche giorno fa alla gelateria Il Morettino di piazza Primo Maggio.

Le due ragazze di circa vent’anni stavano per pagare il loro gelato usando il bancomat, ma la transazione non è andata a buon fine. Dopo qualche discussione, le ragazze sono uscite dal locale senza il loro gelato, ma sono poi tornate poco dopo con i soldi in mano. Quando l’addetta al gelato ha dato loro il resto, una delle due ragazze ha detto di tenere i 30 centesimi di differenza. La banconiera ha messo i soldi nel barattolo delle mance, ma poi si è accorta che il barattolo era sparito e delle ragazze non c’era più traccia.

L’appello.

Dispiaciuto e stupito di quanto accaduto anche il titolare della gelateria che, prima di denunciare l’accaduto ha deciso di lanciare un appello. Il locale è infatti munito di telecamere che hanno ripreso la scena e inoltre con il primo pagamento con il bancomat, si può risalire all’identità della ragazza.