Per Giacomo Pasut non c’è stato nulla da fare.

E’ Giacomo Pasut l’agricoltore morto ieri colto da un malore mentre si trovava alla guida in un trattore in prossimità di un’attività produttiva a San Vito al Tagliamento.

L’agricoltore, 59enne di Pasiano e residente a Cimpellodi Fiume Veneto, è stato trovato già privo dei sensi alla guida del mezzo agricolo dalle persone che erano con lui in quel momento e che hanno dato l’allarme. L’automedica da Pordenone e un’ambulanza dall’ospedale di San Vito al Tagliamento sono giunti tempestivamente sul posto ma, nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare.