Tragedia sfiorata, gru si ribalta e finisce nel giardino della casa

Paura a Pordenone.

Grande paura questa mattina a Pordenone dove una gru è si è ribaltata abbattendosi in un giardino di una casa di via Planton. Il mezzo era in un cantiere dove si stavano costruendo alcune nuove abitazioni.

La gru ha abbattuto alberi cancelli e tutto quello che si è trovata di sotto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Al momento sono ancora da accertare le cause che hanno portato la gru a ribaltarsi e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco.

