Imprenditore friulano: “Bodyguard gratis alle donne per l’ultimo appuntamento”

L’idea dell’imprenditore friulano Riccardo Guarnieri: “Bodyguard gratis alle donne per l’ultimo appuntamento”.

Quello che offre è un vero e proprio “servizio di accompagnamento” gratuito, rivolto a tutte le donne che decidono di andare all’ultimo appuntamento con l’ex: lui è Riccardo Guarnieri, imprenditore friulano, pordenonese, da sempre impegnato nel settore della sicurezza, responsabile coordinamento per la società Cmp Life and security. Un’idea che gli è balenata in mente dopo il brutale omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, uccisa a coltellate dal compagno.

“Servizio gratuito”.

“Siamo disponibili a effettuare un servizio gratuito per un ‘ultimo appuntamento’, ‘incontro chiarificatore”, ‘vediamoci un’ultima volta’ – ha scritto Guarnieri sui suoi profili social -. Offriamo i servizi di tutti i ragazzi della società gratuitamente per accompagnarvi a uno qualsiasi di questi incontri. Non vergognatevi, non esitate: meglio tornare a casa con uno di noi che vi accompagna piuttosto che in una bara”.

Il tutto, assicura, a titolo completamente gratuito. “Siamo circa duecento e uno disponibile – aggiunge, riferendosi alle molte persone che lavorano nel campo della sicurezza tra Friuli e Veneto, e che hanno aderito alla sua iniziativa -. Vorrei che le ragazze non si sentissero intimidite, ma che nel caso in cui abbiano dubbi, timori, o strane sensazioni su un incontro, un ultimo appuntamento anche con una persona che conoscono da tanto, non esitino a chiamarci”.