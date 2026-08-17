

Il Corpo forestale regionale non registra un aumento dei recuperi legati ai roghi.

Nonostante i numerosi incendi che nelle ultime settimane hanno interessato il Friuli, al momento non si registra un aumento degli interventi per il recupero di fauna selvatica ferita o in difficoltà. A rassicurare sulla situazione è il Corpo forestale regionale (Cfr), impegnato anche nelle operazioni di spegnimento dei roghi che hanno interessato centinaia di ettari di territorio.



Gli incendi hanno inevitabilmente sollevato preoccupazioni anche per le conseguenze sugli animali che popolano boschi e aree naturali. Secondo quanto riferito dal Corpo forestale, tuttavia, l’attività di recupero della fauna rimane sui livelli normalmente elevati di questo periodo, senza un incremento riconducibile direttamente ai roghi.

Il sistema di recupero della fauna selvatica

“Differentemente da altre realtà italiane, nella nostra regione esiste un consolidato sistema di gestione e recupero della fauna selvatica, che interviene in qualsiasi condizione, anche di fronte allo scoppio di incendi”, spiegano dal Comando del Cfr.



Il Corpo forestale interviene sia attraverso il proprio personale sia con ditte specializzate, i cui operatori hanno seguito una specifica formazione tecnica. Gli animali vivi recuperati e che necessitano di assistenza vengono quindi trasferiti nei Centri di recupero della fauna selvatica della regione, dove possono ricevere le cure necessarie con l’obiettivo, quando possibile, di essere successivamente restituiti al loro ambiente naturale.



Dal Comando arriva anche un ringraziamento ai cittadini che, di fronte alle immagini degli incendi, hanno manifestato la volontà di contribuire al salvataggio degli animali. “Siamo davvero grati per la solidarietà dimostrata dai cittadini in questi giorni: il loro desiderio di aiutare concretamente gli animali è ammirevole”, sottolineano dal Corpo forestale.



Al momento, però, il quadro viene definito sotto controllo. “Non stiamo ricevendo segnalazioni di animali feriti”, precisano dal Comando. Il Cfr ricorda inoltre che nelle zone interessate dagli incendi la sicurezza resta la priorità assoluta. L’eventuale recupero di animali nelle aree coinvolte dalle fiamme deve essere affidato esclusivamente a personale formato e autorizzato, poiché l’ingresso di persone non preparate potrebbe rappresentare un grave rischio sia per loro stesse sia per le operazioni di spegnimento in corso.