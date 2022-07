La situazione degli incendi in Friuli.

Continua la lotta contro gli incendi in Friuli, in particolare in Val Resia e a Prepotto.

Le fiamme in Val Resia.

Da questa mattina in Val Resia sono impegnati anche due Canadair. Il comune rimane ancora isolato e oltre alle fiamme sull’ex provinciale 42 si segnalano anche dei massi caduti sulla carreggiata. Le fiamme si stanno inoltre avvicinando alla località Stavoli dove sono presenti delle case. Si sta ancora lavorando anche per creare una viabilità alternativa, ma le operazioni sono rallentate proprio a causa delle fiamme.

Incendio nella notte a Fagagna.

Incendio nella notte anche a Fagagna dove le fiamme hanno distrutto alcune rotoballe. Fortunatamente il rogo è stato spento tempestivo intervento dei vigili del fuoco.

La situazione a Prepotto.

Situazione delicata anche a Prepotto, teatro della tragedia nella quale ieri ha perso la vita Elena Lo Duca. Alcuni focolai hanno ripreso vigore e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme.