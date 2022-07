Incendi in Friuli Venezia Giulia: migliora la situazione

La situazione degli incendi in Friuli Venezia Giulia.

Sono proseguite anche per l’intera giornata odierna le operazioni di spegnimento e bonifica dagli incendi boschivi che da più giorni stanno impegnando Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia.

Sia per l’incendio del Carso tra Trieste e Gorizia che per quello della Val Resia sono continuati per l’intera giornata i lanci d’acqua da parte dei mezzi aerei. Tre i Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che per caricare l’acqua da lanciare sull’incendio della Val Resia si sono recati sul lago Weissensee nella regione austriaca della Carinzia. Per quanto riguarda l’incendio del Carso è stato revocato l’ordine di evacuazione delle frazioni di Gabria e San Michele del Carso per cui i residenti hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni.

Al momento la situazione sul Carso è sotto controllo e sta operando 1 elicottero per la bonifica bonifica fumarole. Sotto controllo anche Montereale, Frisanco e Pulfero, mentre le fiamme a Drenchia sono state spente. In via di miglioramento anche l’incendio di Resia dove stanno operando ancora un elicottero e 2 Canadair.

Incendio nel pomeriggio al “monumento del ciclista”.

Nel pomeriggio i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Sacile e l’autobotte della sede centrale, per estinguere un incendio di sterpaglie nei pressi del “Monumento al Ciclista” ad Aviano. L’intervento dei Vigili del fuoco è valso ad evitare che il fuoco si propagasse alla vegetazione limitrofa e ai boschi dei versanti montuosi sovrastanti. Il fuoco ha bruciato un’area di circa 1500 metri quadrati.