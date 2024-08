Incendio a Maniago, in fiamme una legnaia vicino alle case

Incendio a Maniago dove una colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione e destato preoccupazione tra i residenti del quartiere di via Campagna. Il rogo sarebbe scoppiato in una vecchia legnaia e si sarebbe propagato rapidamente, alimentato dal materiale altamente infiammabile accumulato nella struttura. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte o ferite nell’incidente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Maniago, supportati da alcune squadre provenienti dai distaccamenti vicini, che hanno impedito alle fiamme di propagarsi alle abitazioni vicine.