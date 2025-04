Auto ferma allo Stop prende fuoco: ustionato il conducente

L’incdendio nella prima serata a San Vito al Torre.

Alle ore 19.40 circa la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli è intervenuta con l’autopompa e l’autobotte, supportate dal funzionario di guardia giunto dalla sede centrale del comando friulano, in Via Roma a San Vito al Torre per l’incendio di un’autovettura.

Ferma ad uno stop l’auto si è incendiata improvvisamente con una repentina propagazione delle fiamme all’intero automezzo, l’autista ferito è riuscito ad uscire dell’autovettura in fiamme riportando ustioni. All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco, il malcapitato era già stato preso in carico dal personale sanitario e l’autovettura era avvolta dalle fiamme che stavano lambendo le fronde di un albero che si trovava nelle immediate vicinanze del mezzo incendiato.

I Vigili del fuoco in breve tempo sono riusciti a spegnere le fiamme e hanno evitato che l’incendio si propagasse all’albero. Estinto il rogo, i Vigili del fuoco hanno raffreddato il mezzo bruciato e hanno messo in sicurezza l’intera area. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto anche i Carabinieri.