L’auto prende fuoco allo stop: 55enne muore in ospedale

Gianpietro Minut era rimasto gravemente ustionato dopo l’incendio della sua auto.

Non ce l’ha fatta Gianpietro Minut, il 55enne rimasto ustionato nell’incendio della sua auto a San Vito al Torre. L’uomo, residente a Visco e da anni attivo volontario della Protezione Civile, è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era ricoverato in condizioni critiche. Le gravissime ustioni si sono rivelate purtroppo fatali.

L’incidente è avvenuto in via Roma, poco dopo le 19 e 30 di martedì. Minut si trovava alla guida della sua utilitaria e si era fermato allo stop, quando all’improvviso il veicolo ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti all’interno dell’abitacolo, avvolgendo l’uomo.

Alcuni passanti, accorsi immediatamente, sono riusciti ad aiutarlo a uscire dall’auto in fiamme. Ma le ustioni riportate erano già molto estese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Udine. I medici hanno tentato di salvarlo, ma le sue condizioni sono peggiorate nelle ore successive fino al tragico epilogo.