Incendio a Mossa, in fiamme un’auto parcheggiata.

Paura nella notte a Mossa dove un’auto, posteggiata in prossimità di un’abitazione, è andata in fiamme.

Le prime chiamate al Nue112 Fvg indicavano una casa in fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’equipaggio sanitario dell’automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo e un’ambulanza proveniente da Gorizia. Allertati anche i carabinieri I vigili del fuoco, appurato che il rogo aveva interessato la sola vettura, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Al momento le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Tre le persone che sono state controllate sul posto dalle equipes sanitarie: per loro non è stata necessaria l’ospedalizzazione.