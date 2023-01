L’incidente in via Francesco Rismondo a Trieste.

Una persona è rimasta ferita a seguito di un incidente accaduto intorno alle 4 e 30 di oggi a Trieste in via Francesco Rismondo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale. Dopo la chiamata al Nue112, transitata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, gli infermieri hanno inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica provenienti da Trieste.

Le equipes sanitarie hanno preso in carico una persona che è rimasta ferita a seguito dell’impatto e che è stata trasportata poi all’ospedale di Cattinara con ferite non gravi. Attivati per quanto di competenza dagli infermieri della Sores anche i Vigili del fuoco hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.