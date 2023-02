Paura a Basiliano, incendio in un’abitazione

L’incendio questa mattina a Organo di Basiliano.

Incendio questa mattina a Organo di Basiliano. Le fiamme sono scoppiate in un abitazione e dopo l’allarme sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco.

I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la struttura. Due persone sono state controllate sul posto dall’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Codroipo. Nessuna grave conseguenza per le due persone coinvolte che, dopo i controlli sanitari, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Presenti anche i carabinieri.