Marito e moglie muoiono a pochi giorni di distanza, un funerale unico per salutare Antonino e Silvana

Dopo una vita insieme Antonino e Silvana sono morti a pochi giorni di distanza.

Se ne sono andati a pochi giorni di distanza Antonino Paparcura e Silvana Zumpano, dopo oltre 60 anni passati insieme.

Lui è morto mercoledì sera, nel giorno del suo 90esimo compleanno. Lei venerdì all’eta di 84 anni dopo una malattia fulminante che l’aveva colpita da qualche mese. Una storia d’amore nata a Cosenza ma vissuta in Friuli. Nel 1962 infatti, Antonino si era trasferito con la sua Silvana a Udine dopo aver vinto un concorso come progettista al Genio Militare di piazza Primo Maggio.

La passione di Silvana per la cucina l’aveva portata invece, nel 1978, a gettarsi nella ristorazione, con la nascita dello storico ristorante Antica Stella d’oro di Pradamano, vicino alla chiesa. I suoi piatti e le specialità di pesce vengono subito apprezzati in tutto il Friuli e il locale diventa un punto di riferimento anche per molti vip che nel corso degli anni hanno gustato i piatti di Silvana.

Una volta in pensione, negli anni Novanta i due da Udine si erano trasferiti a Cerneglons. Proprio nella chiesa si Cerneglons lunedì 13 febbraio alle ore 14 e 30 sarà celebrato un funerale unico, che li vedrà ancora l’uno accanto all’altra.