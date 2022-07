Camion in fiamme nella zona dell’Interporto di Pordenone

L’incendio a Pordenone.

Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti poco prima delle 13 presso la zona Interporto a Pordenone per l’incendio di un camion in sosta presso l’area esterna di una delle aziende di import-export.

I pompieri, giunti sul posto dalla Sede Centrale con tre automezzi ed 8 uomini, hanno spento rapidamente le fiamme sviluppatesi dalla cabina di guida, andata completamente distrutta, e hanno messo in sicurezza il semirimorchio con il relativo carico, il quale non non ha subito danneggiamenti.