Incendio sul Carso, non si fermano le fiamme: 15 persone evacuate

La situazione in Fvg.

Giornata di intenso lavoro Vigili del fuoco dei comandi di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste che dalle 10 circa di oggi, 19 luglio 2022, stanno operando per un vasto incendio di interfaccia e boschivo che interessa il Carso dalla frazione di Devetaki nel comune di Doberdò del Lago alla frazione di Medeazza nel comune di Duino Aurisina Trieste.



Tre i fronti del fuoco Devetaki, Sablici nel Comune di Doberdò del Lago e Medeazza nel Comune di Duino Aurisina, stanno impegnando una cinquantina di Vigili del Fuoco italiani supportati anche dai colleghi sloveni, personale del Corpo Forestale regionale del Friuli Venezia Giulia e volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile regionale.

In supporto alle squadre di terra stanno operando anche Drago 71 l’elicottero del Reparto Volo Vigili del fuoco di Venezia, un Canadair CAN26 del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco giunto da Brescia, un elicottero dell’Esercito Italiano giunto da Rimini e due elicotteri regionali.

A causa dell’incendio sono state temporaneamente evacuate 5 abitazioni abitate da 15 persone a Sablici, è stata chiusa in entrambi sensi di marcia l’autostrada A4 tra Sistiana e Redipuglia, la strada regionale 55da San Giovanni di Duino a Jamiano, e la linea ferroviaria tra Trieste e Monfalcone; inoltre per poter operare in sicurezza sia dal cielo che da terra è stata disalimentata la rete elettrica nella zona interessata dagli incendi.

Malgrado l’incessabile lavoro di tutti gli uomini impegnati gli incendi non sono ancora sotto controllo e si preannuncia una lunga nottata di lavoro. Per far fronte a questi incendi e anche agli altri interventi di soccorso, su autorizzazione della Direzione Regionale, il comando di Gorizia ha disposto il raddoppio dei turni di servizio. Presenti per quanto di loro competenza anche Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza.