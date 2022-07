Incendi sul Carso, gara di solidarietà per mettere in salvo gli animali della Tenuta Mivea

La raccolta fondi della Tenuta Mivea.

Dopo gli incendi nella zona del Carso, a causa dei quali sono stati evacuati interi centri abitati, la situazione resta ancora critica. A essere messi in salvo anche molti animali e si moltiplicano le richieste di aiuto da parte di fattorie e maneggi proprio per trovare una sistemazione temporanea a cavalli, pecore, uccelli ed altri.

Ivana Rosato, titolare della Tenuta Mivea, azienda agricola biologica, vicino al valico di Merna, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe proprio per “le esigenze primarie degli animali evacuati dalle zone colpite dagli incendi”.

Grazie al supporto di tante persone sono stati evacuati tutti gli animali della Tenuta. “Abbiamo cercato aiuto tramite i social, e grazie alla solidarietà di altri come noi (Slovenia, Austria, Friuli, Emilia), e a persone comuni, che hanno offerto il proprio giardino, la propria auto, siamo riusciti a salvarli tutti, sia quelli d’allevamento, sia gli animali da cortile e da compagnia. – spiega Rosato – Ora li abbiamo sparsi in vari ricoveri di fortuna attorno a noi e in tutto il Friuli, ma vanno nutriti e accuditi, e dobbiamo esser certi che gli incendi siano domati prima di poterli riportare a casa in sicurezza”.

“Essendo i più strutturati della nostra piccola zona abbiamo aperto questa raccolta fondi per le esigenze degli animali. Invitiamo tutti i privati che avessero bisogno di aiuto per trasporti e cibo per animali (cavalli, pony, asini, capre, galline ect) a contattarci direttamente” è l’appello di Ivana.