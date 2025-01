Incendio nella mattina a Castions di Strada.

Incendio nella tarda mattinata di oggi a Castions di Strada: in fiamme una baracca adibita a deposito annessa ad un abitazione. Sul posto, intorno alle 11 e 30, i Vigili del fuoco del comando di Udine sono con la squadra e l’autobotte del distaccamento di Cervignano, una squadra, l’autobotte e l’autoscala della sede centrale

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguere le fiamme prima che si propagassero alle vicine abitazioni. Coinvolta nell’incendio, senza conseguenze, una bombola di GPL che i Vigili del fuoco hanno prontamente spostato dalle fiamme e raffreddato.

Prese in carico dal personale sanitario tre persone che avevano inalato i fumi della combustione. L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato con la messa in sicurezza delle parti incendiate e delle abitazioni nelle quali è anche stato eseguito un controllo con apposita strumentazione per verificare che non vi fossero sacche residue dei prodotti della combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.