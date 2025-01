Il furto avvenuto ieri a Povoletto.

Furto nella nel pomeriggio di ieri a Povoletto: i ladri sono entrati in casa rompendo una finestra e poi hanno messo a soqquadro le stanze alla ricerca di oggetti di valore. Secondo la prima stima il bottino, tra gioielli in oro e contanti, ammonta a circa 12mila euro.

L’amara scoperta è avvenuta solo in serata, quando il proprietario, rientrando a casa, ha trovato una finestra rotta e le stanze completamente a soqquadro. Allertati dall’uomo, i carabinieri di Campoformido si sono recati immediatamente sul posto per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini. La competenza sul caso è passata ai carabinieri di Remanzacco, responsabili del territorio di Povoletto, che stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica del furto e individuare i responsabili.