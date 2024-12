Paura a Cervignano, grosso incendio devasta il cantiere navale

Incendio nel cantiere navale di Cervignano.

Un devastante incendio ha distrutto il cantiere navale di Cervignano nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 dicembre. Le fiamme sono divampate poco dopo le 3 del mattino in via Caju, avvolgendo rapidamente il capannone che ospitava una decina di imbarcazioni in fase di rimessaggio.

Nonostante l’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco del comando di Udine con più squadre, autobotti e l’autoscala giunte dal distaccamento di Cervignano e dalla sede centrale del comando friulano, supportate dal funzionario di guardia del comando di Udine e un ulteriore squadra giunta in appoggio dal distaccamento di Monfalcone, i danni sono ingenti. La struttura del capannone, compromessa dal fuoco, è crollata, mentre tutte le imbarcazioni al suo interno sono andate distrutte.

I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato il capannone, adibito alla lavorazione di imbarcazioni in vetroresina, completamente avvolto dalle fiamme e, mentre parte dei soccorritori iniziava le operazioni di spegnimento una squadra ha verificato che all’interno della struttura non vi fossero persone intrappolate. Complessivamente, sul posto hanno operato 15 vigili del fuoco sotto la supervisione di un funzionario di guardia.

Al momento i Vigili del fuoco stanno operando per la bonifica delle parti bruciate e la messa in sicurezza della struttura. Il tetto del capannone è collassato a causa delle alte temperature. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto, per quanto di competenza, forze dell’ordine e personale dell’ARPA FVG.