L’incendio in un’abitazione di Cividale.

Incendio a Cividale del Friuli nella prima serata di oggi. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono scoppiate in una casa di via Monastero Maggiore. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Cividale che stanno spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’abitazione.

Al momento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.