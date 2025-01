Incendio in un deposito, un camper prende fuoco

Incendio ieri pomeriggio intorno alle ore 17.40 in un capannone, adibito a deposito camper, a Romans d’Isonzo dove un passante aveva notato delle fiamme allertando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Gorizia con una squadra supportata dall’autobotte della sede centrale del comando isontino.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco, sono entrati nel capannone, dove erano rimessati una decina di camper, trovando un principio d’incendio nell’abitacolo di uno dei mezzi che si trovavano all’interno della rimessa. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme dal camper interessato dall’incendio agli altri mezzi rimessati all’interno del capannone. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.