Una città in festa, una piazza gremita e un nuovo anno accolto con entusiasmo. Udine ha salutato il 2025 con un evento riuscitissimo in Piazza Primo Maggio, dove oltre tremila persone si sono radunate per brindare al futuro sotto il cielo illuminato dai fuochi d’artificio.

La festa in Piazza Primo Maggio

Già dal tardo pomeriggio, Piazza Primo Maggio si è preparata per accogliere i festeggiamenti. Il palco era pronto, la pista di ghiaccio ancora attiva e i primi curiosi hanno iniziato a radunarsi sotto il palco.

Alle 21, le prime note di dj Enzo Zippo hanno dato il via alla festa. Giovani e famiglie, turisti e cittadini, si sono lasciati trascinare dal ritmo della musica, riempiendo la piazza di energia e sorrisi. Il culmine è arrivato con il countdown guidato dal vicesindaco Alessandro Venanzi, seguito da uno spettacolo pirotecnico che ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini.

Dopo i fuochi d’artificio, la festa è proseguita fino alle 2 del mattino con la musica di Radio Piterpan, che ha trasformato la piazza in una grande pista da ballo al ritmo di reggaeton, latin urban e successi del momento.