Furgone prende fuoco durante la marcia, l’autista si mette in salvo

Furgone in fiamme questo pomeriggio a Brugnera.

Furgone in fiamme questo pomeriggio intorno alle 14 in Via Nene a Tamai di Brugnera. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Pordenone.

Mentre stava transitando sulla strada l’autista del mezzo ha visto del fumo uscire dal vano motore del mezzo, ha accostato a bordo strada, spento il motore, è sceso dall’abitacolo e dopo essersi portato in zona sicura ha chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione che si trovava nelle immediate vicinanze del furgone incendiato. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone e nemmeno altri veicoli.