Recruiting day al Terminal Nord: 100 posti di lavoro da 20 aziende

Il Recruiting day al Terminal Nord.

Nuovo Recruiting day in Friuli il prossimo 19 novembre al Parco Commerciale Terminal Nord di Udine in via Tricesimo al civico 149. Presenti i rappresentanti la proprietà e la direzione del Parco commerciale rispettivamente Massimo Teppa e Nicolò Bobbo e le 7 aziende limitrofe.

“Proseguono, anche con questo 34esimo Recruiting day, gli interventi della Regione per favorire l’occupabilità e rafforzare un rapporto importante con le imprese – ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen – entro la fine dell’anno ne prevediamo ancora 5 per un totale di 39. Si tratta di un percorso completamento rivisto con un paradigma rovesciato rispetto ai servizi per l’impiego in essere prima del 2018: abbiamo rafforzato le misure per le imprese e potenziato il ruolo dei centri per l’impiego per riuscire, attraverso percorsi formativi ma anche con un approccio diverso nel contatto con le aziende, a favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

Cento posti di lavoro disponibili.

Il Recruiting day è organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Parco Commerciale Terminal Nord di Udine, per selezionare candidati da inserire in 20 realtà, tra aziende, negozi e store che cercano 100 persone in diverse aree, dalle vendite alla ristorazione, dalla grande distribuzione alla cura delle persone, dall’automotive ai servizi bancari e di consulenza IT. L’esponente della Giunta Fedriga, ha sottolineato l’importanza dell’ascolto: “Ascoltare le presentazioni delle aziende intervenute mi permette di capire ancora meglio un territorio che ha necessità di un salto di qualità, di coesione e di costruzioni di comunità e conoscenza reciproche su cui la Regione lavora per proseguire a dare le risposte attese”.

“Ogni Recruiting day – ha aggiunto – è il frutto di un importante lavoro che i nostri centri per l’impiego svolgono nella selezione delle figure e nella segnalazione delle opportunità lavorative sul territorio. A fianco a tutto questo, viene offerta la possibilità di avviare percorsi co-progettati in cui, oltre all’assunzione di chi si presenta ai Recruiting, si sviluppano attività formative puntuali in risposta a specifiche esigenze delle aziende. È fondamentale costruire un novero ampio di azioni che favoriscano l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”.

La Regione continua ad investire per supportare l’occupabilità e la formazione professionale attraverso i programmi Gol (Garanzie di occupabilità dei lavoratori) e PiAzZa (Piano di azione zonale per l’apprendimento), che prevedono percorsi formativi per l’aggiornamento e la qualificazione professionale. Gli investimenti regionali sono rafforzati anche dal contributo del Fondo sociale europeo, che gioca un ruolo cruciale nel finanziare le attività formative.

L’esponente della Giunta Fedriga ha poi evidenziato l’importanza degli investimenti in formazione “sulla costruzione di filiere, in digitalizzazione, in percorsi Its su cui la Regione può dare risposte più puntuali alle aziende rispetto ai percorsi universitari che hanno altre destinazioni”.

Le aziende e come candidarsi.

Nello specifico, il recruiting presentato oggi, coinvolge 13 realtà all’interno del Parco Commerciale Terminal Nord (Oro Caffè, Bar Piazzetta, Bruno Euronics, Burger King, Carrefour, Conbipel, Decathlon, Douglas Italia, E’Qui, Maison du Monde, Medi market, Tim, Zuiki) e 7 aziende esterne, operanti in settori diversi insediate nelle vicinanze (Banca 360, Beantech, Bliz Auto, Drivevolve, STI Engineering, Web-Space, Zanutta).

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro il 10 novembre al questo link disponibile nella pagina dedicata del sito web della Regione.