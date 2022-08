L’incendio sul Gran Monte

Ancora incendi in Friuli. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco di questo pomeriggio a Sedegliano dove sono andati in fumo circa 1000 metri quadri di un campo in via Grions, ripartono le fiamme sul Gran Monte.

La colonna di fumo è ben già visibile da diverse centinaia di metri di distanza, sempre sopra l’abitato di Monteaperta, in una zona già devastata dagli incendi dei giorni scorsi.

Infine un altro incendio si è sviluppato nei pressi del parco del Cormor, tra Udine e Martignacco: sono bruciate alcune sterpaglie e alcuni alberi.