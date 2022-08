Dopo l’incendio il ristorante Al Fiume di Flambruzzo riapre le porte ai clienti

Locale riaperto dopo l’incendio.

L’incendio che venerdì 29 luglio, poco prima delle ore 20, ha visto coinvolta la sede invernale del ristorante Al Fiume di Flambruzzo, non ha fermato la determinazione ed il coraggio di Giancarlo Mauro, che gestisce il locale da ben 23 anni.

Ieri mattina, infatti, al civico 38 di via G. D’Annunzio, la famiglia Mauro, composta da Giancarlo, dalla moglie Dolores, e dai figli Stefania ed Emanuele, ha riaperto le porte alla propria clientela. “L’incendio ha interessato unicamente la sede invernale, ad oggi in disuso, in quanto, con l’arrivo della bella stagione, viene dato modo alla sede estiva, che dista un centinaio di metri, di ospitare più di trecento persone“, racconta il titolare Giancarlo, che, grazie al supporto della famiglia e dei clienti più affezionati, cerca di farsi forza dopo l’accaduto, nonostante non siano ancora chiare le origini dell’incendio.

“Non sappiamo ancora se si tratti di un atto doloso o se si sia trattato di un cortocircuito, aspettiamo che le indagini possano fare luce su questa vicenda”, prosegue il titolare. Al momento, sembrerebbe che l’origine dell’incendio abbia avuto origine dal magazzino del locale invernale, accanto ad una legnaia. Sul posto, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Udine, Latisana, Codroipo e San Vito al Tagliamento. I primi a dare l’allarme sono stati i vicini che, mentre aspettavano l’intervento dei vigili del fuoco, hanno cercato di dare il loro contributo, cercando di smorzare l’enorme nube nera con secchi ricolmi d’acqua, pompe d’acqua, ed un trattore con impianto idraulico. Il locale è conosciuto dai residenti con il soprannome “Da Pippo” che, ben 35 anni fa, fu il fondatore di questo paradisiaco posto in mezzo alla natura.