Incendio in un magazzino di Tolmezzo, in salvo alcuni animali

L’incendio nel primo pomeriggio di oggi a Casanova di Tolmezzo.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13, in un magazzino a Casanova di Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo con l’autopompa e l’autobotte, supportati dal funzionario di guardia e dal carro aria (furgone con una riserva di bombole per gli autorespiratori) giunti dalla sede centrale del comando di Udine.

Al loro arrivo le fiamme erano già alte e la colonna di fumo era visibile da alcuni kilometri. I soccorritori si sono sincerati che all’interno della struttura in fiamme non vi fossero persone intrappolate e, mentre una parte della squadra ha iniziato le operazioni di spegnimento, il resto dei soccorritori ha provveduto a portare in salvo alcuni animali da cortile che erano ricoverati all’interno del magazzino.

Il lavoro dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme alle abitazioni adiacenti al magazzino riuscendo anche a salvare parte della struttura dove erano depositati legname e varie attrezzature. Spente le fiamme i vigili del fuoco hanno poi provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla messa in sicurezza della struttura incendiata e delle abitazioni attigue eseguendo anche un controllo strumentale degli alloggi per verificare che nei vari vani abitativi non vi fossero residui dei gas della combustione. L’intervento dei Vigili del fuoco è terminato alle ore 18.30 circa.