Incendio nella notte a Cercivento, 3 persone in ospedale

L’incendio al secondo piano di una casa di Cercivento.

Incendio questa notte intorno alle 2 a Cercivento. Le fiamme sono divampate al secondo piano di una casa di due piani più mansarda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Tolmezzo e Cercivento con il supporto tecnico del funzionario di guardia della sede centrale di Udine

All’arrivo dei vigili del fuoco tre persone erano già all’esterno dell’abitazione ma considerato che nelle primissime fasi dell’incendio avevano inalato i fumi prodotti dalla combustione sono state accompagnate, dal personale sanitario, all’ospedale per gli accertamenti del caso. I Vigili del fuoco hanno verificato che all’interno dell’abitazione non vi fossero altre persone e hanno provveduto a spegnere l’incendio.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero al tetto in legno e alle abitazioni attigue. Terminate le operazioni di spegnimento si è provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza dell’alloggio che al momento risulta inagibile. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco è terminato alle 8.30 circa.