Incendio nella notte in una casa di Trasaghis, soccorso un uomo

Incendio questa notte a Trasaghis.

Incendio nella notte a Trasaghis. Le fiamme hanno interessato un’abitazione in via Diaz e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari che hanno soccorso un uomo che si trovava in casa.

A dare l’allarme il fratello che aveva notato del fumo provenire dall’abitazione vicina. I vigili del fuoco hanno quindi trasportato l’anziano fuori dalla casa affidandolo alle cure dei sanitari del 118. Poi è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Successivamente è stato trasferito all’ospedale di Cattinara a Trieste, dove è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica per le conseguenze dell’esposizione al fumo.

Sul posto anche le forze dell’ordine per prestare assistenza e per avviare le indagini volte a comprendere le cause dell’incendio. Al momento, tuttavia, non è stato possibile determinare l’origine delle fiamme. L’abitazione ha subito danni ingenti.