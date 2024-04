Incidente questa notte a Pavia di Udine.

Incidente nella notte a Pavia di Udine dove, per cause in corso di accertamento, il conducente dell’auto ha perso il controllo del proprio veicolo andando a sbattere contro il guard rail e finendo la sua corsa nel fossato a bordo strada.

L’uomo è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo. Successivamente è stato affidato ai sanitari che l’hanno trasportato in ambulanza all’ospedale di Udine in codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco si sono quindi occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente, mentre i carabinieri di Palmanova hanno proceduto con i rilievi volti a stabilire le cause e l’esatta dinamica dell’uscita di strada.